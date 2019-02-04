شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد من برشلونة بشأن إصابة ميسي والان مع التفاصيل

الخليج 365- شهدت حالة الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة تطورات جديدة بعد تعرضه للإصابة أمام فالنسيا يوم السبت الماضي بالليجا الاسبانية.

وتعرض ليونيل ميسي لإصابة قوية خلال مواجهة فالنسيا على مستوي الفخذ الأيمن مما آثار شكوك كبيرة حول لحاقه بموقعة الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا.

وفقا لصحيفة آس الإسبانية، فإن أطباء برشلونة قرروا تأجيل الفحص الطبي على ليونيل ميسي لمدة 24 ساعة لشعوره ببعض الآلام وزيادة التورم في موضع الإصابة.

واشارت الصحيفة، إلى أن قرار أطباء برشلونة بتأجيل الكشف الطبي على ميسي، بعث مخاوف كبيرة في قلوب جماهير برشلونة والتي تتمني عودة اللاعب للمشاركة في الكلاسيكو أمام الغريم ريال مدريد.

وبالرغم من غموض موقف ميسي إلا أن الساعات القادمة قد تشهد تطورات جديدة ولكن ستكون هناك مشاورات ثلاثية بين فالفيردي المدير الفني للفريق والجهاز الطبي مع ليونيل ميسي لمعرفة قدرته على الالتحاق باللقاء.