شكرا لقرائتكم خبر عن "معلول" يحدد شرطا لتجديد عقده مع الأهلي المصري والان مع التفاصيل

الخليج 365- حدد التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، شرطا لتجديد تعاقده مع القلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد معلول مع الأهلي نهاية الموسم المقبل، ويحق للاعب التوقيع على عقود انتقاله لأي ناد في يناير المقبل.

ورحب معلول بتجديد تعاقده مع الأهلي لكنه اشترط الحصول على مقابل مادي أعلى مما يتقاضاه من النادي حاليا خاصة وأنه تلقى عدة عروض بمقابل مادي أكبر لكن النادي تمسك به.