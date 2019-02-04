شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يصدم جماهير برشلونة قبل موقعة ريال مدريد والان مع التفاصيل
وغاب الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة الإسباني عن التدريبات الجماعية مساء اليوم الإثنين ضمن الاستعداد والتحضير لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو يوم الأربعاء المقبل.
وقالت صحيفة الماركا الإسبانية، إن ليو ميسي غاب عن التدريبات الجماعية صباح اليوم نتيجة لإصابته يوم السبت الماضي أمام فالنسيا على مستوي الفخذ الأيمن، ولكنه أدي بعض التدريبات في صالة الألعاب الرياضية.
وأضافت الصحيفة، أن تدريبات برشلونة شهدت خبراً سعيداً اليوم بعودة الفرنسي عثمان ديمبيلي للتدريبات بعد التعافي من الإصابة، حيث قفز اللاعب على العشب ولكنه تدرب منفرداً لاستكمال عملية التأهيل.
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