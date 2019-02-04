عصام عبد الفتاح يحذر من كارثة جديدة في الكرة المصرية

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تحرير:محمد حسن صيام ٠٤ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م
حذر عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، من وقوع كارثة جديدة بالكرة المصرية مثل كارثة بورسعيد والدفاع الجوي، وقال رئيس لجنة الحكام في تصريحات تليفزيونية اليوم الإثنين، إن تصريحات مسئولي الأندية لا بد أن تتحلى بالهدوء منعًا لإثارة الفتنة بين الجماهير في الوقت الحالي. وأكد عصام عبد الفتاح خلال تصريحاته أن التحكيم ليس الحلقة الأضعف في منظومة كرة القدم بمصر وأن لجنة الحكام تدافع عن أبنائها بقوة من أجل الحفاظ على مستوى التحكيم في مصر.
وشهدت الساحة الرياضية خلال الفترة الأخيرة جدلًا واسعًا بسبب ما يعرف بمؤجلات مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حيث وجه عدد من الأندية تساؤلات عن عدم لعب الفريق الأحمر مبارياته المؤجلة بانتظام وعدم المساس بتوقيت المباريات للفريق من قبل لجنة المسابقات، برئاسة عامر حسين. يذكر أن لجنة الحكام
وشهدت الساحة الرياضية خلال الفترة الأخيرة جدلًا واسعًا بسبب ما يعرف بمؤجلات مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حيث وجه عدد من الأندية تساؤلات عن عدم لعب الفريق الأحمر مبارياته المؤجلة بانتظام وعدم المساس بتوقيت المباريات للفريق من قبل لجنة المسابقات، برئاسة عامر حسين.
يذكر أن لجنة الحكام أعلنت، أسماء حكام مباراتي اليوم الاثنين، ضمن الأسبوع الـ21 لدوري القسم الأول، على النحو التالي:
الاتحاد × المصري: محمد الحنفي ويعاونه مصطفى عطية ورجب محمد، وهشام توفيق حكما رابعا، وكل من محمد حسن وأسامة إسماعيل حكما خامسا.
الداخلية × بيراميدز: طاقم تونسي بقيادة يوسف السرايري ويعاونه أنور هميلة وفوزي الجريدي، وأسامة بن إسحاق حكما رابعا.
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