شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطير إلى تنزانيا 9 فبراير لمواجهة سيمبا.. وسمير عدلي يسبق البعثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، التاسع من فبراير الجاري موعدًا للسفر إلى تنزانيا؛ استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني المحدد لها يوم 12 من الشهر ذاته في الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن يسبق البعثة سمير عدلي، المدير الإداري، يوم الجمعة المقبل؛ من أجل ترتيب كافة الأمور المتعلقة بإقامة البعثة والاطمئنان على فندق الإقامة وملاعب التدريب.

ويتصدر الأهلي مجموعته الرابعة بدور المجموعات برصيد 7 نقاط بعد الفوز على فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني، والتعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري في مواجهات الدور الأول من منافسات دور المجموعات.