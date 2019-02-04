شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة في حطام طائرة «سالا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن محققون بريطانيون، اليوم الاثنين، أنهم رصدوا جثة في صور تحت الماء لحطام الطائرة التي على متنها لاعب كرة القدم الأرجنتيني إيميليانو سالا، والطيار ديفيد إيبوتسون، التي اختفت قبل أسبوعين فوق البحر على بعد نحو 20 كلم شمال جزيرة جورنسي.

وقال فرع التحقيق في الحوادث الجوية في بيان: «بشكل مأساوي وفي لقطات فيديو من السيارة التي تعمل عن بعد، رأينا راكبا واحدا بين الحطام».