إيكاردي يعبر عن غضيه من جماهير إنتر ميلان

يستمر نادي إنتر ميلان اليطالي في نتائجه المخيبة للآمال، بعد الهزيمة أمام بولونيا، أمس الأحد، بنتيجة (1-0)، في منافسات الأسبوع 22 من الدوري الإيطالي.

وظل إنتر بدون أي فوز منذ بداية عام 2019، حيث تعادل في مباراة وخسر 3 مباريات، ما بين الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا.

وانتقد ماورو إيكاردي، مهاجم وقائد النيراتزوري، جماهير فريقه، التي قامت بالهجوم على بعض لاعبي الفريق بجانب لوتشيانو سباليتي، المدير الفني، نظرًا للنتائج السلبية التي يمر بها الفريق.

وكتب إيكاردي عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام": "إننا نقبل الصعوبات والعقبات بصدر رحب كخطوات مهمة في طريق النجاح، إذا كنت لا تحب إنتر ميلان عند الهزيمة، فلا تحبه عندما يفوز".