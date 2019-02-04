معلول يرحب بتمديد عقده مع الأهلي ..ولكن بشرط وحيد

صرح مصدر مقرب من المدافع الأيسر للنادي الأهلي التونسي علي معلول أن اللاعب رحب بتمديد تعاقده مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، لكنه يرغب في التقدير المناسب له لتمديد العقد.

وانضم معلول للنادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية عام 2016 من فريق الصفاقسي التونسي، وينتهي تعاقده مع الأهلي، بنهاية الموسم المقبل 2019/2020.

وقال المصدر "رغبة معلول في التقدير المناسب تأتي بعد أن وصل للنادي في وقت سابق عروض بملايين الدولارات من أندية خارجية لشرائه لكن تم رفضها جميعا".

وأضاف "معلول لا يٌمانع تمديد تعاقده مع الأهلي والإستمرار بين صفوفه لسنوات أخرى بشرط أن يتم تقديره ماديا بالشكل المطلوب".

وتابع "معلول رحب في حديثه مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بتمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وطلب تقدير الأهلي للمستويات التي يقدمها مع الفريق منذ التعاقد معه وأنه أصبح أحد الركائز الأساسية علي مدار 3 سنوات".

وأكمل "معلول يتقاضي من الأهلي في الموسم الحالي 550 ألف دولار، وفي الموسم المقبل 600 ألف دولار وهي مبالغ لم تعد مناسبة لقدراته وأيضا للمستويات التي يقدمها مع النادي ولذلك فهو ينتظر ان يتم تقديره ماديا ولن يُمانع وقتها التوقيع علي عقود التمديد".

وانهى المصدر"فرجاني ساسي لاعب الزمالك يتقاضى مليون و400 ألف دولار فى الموسم، أي أكثر من أضعاف ما يتقاضاه معلول، لذا معلول يرغب في تقديره وتعويضه عن عروض الملايين التي وصلته ورفضها ناديه، خاصة وأنه لاعب أجنبي"