كلوب يشعر بالخوف من مواجهة ويستهام اليوم

أكد يورجن كلوب الألماني مدرب ليفربول بأن وست هام يونايتد خصمه القادم اختلف كثيرًا عن لقاء الدور الأول، مشيرًا إلى أنه يعد الآن من ضمن أفضل أنديه البريميرليج.ا

ويحل فريق ليفربول مساء اليوم الاثنين ضيفًا على وست هام يونايتد، ضمن فعاليات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي الذي حقق الانتصار مساء أمس أمام آرسنال بثلاثة أهداف لهدف.

وأمام ليفربول فرصة لتوسيع الفارق من جديد بينه وبين مانشستر سيتي لخمس نقاط في حالة انتصار الريدز في مباراة اليوم ضد وست هام يونايتد.

وتحدث يورجن كلوب في مؤتمره الصحفي قبل لقاء وست هام قائلاً “في مباراة الذهاب عندما فزنا برباعية نظيفة، كان وست هام مازال يبحث عن نفسه”.

وأكمل "أما الآن، فهو واحدًا من ضمن أفضل أندية الدوري الإنجليزي، وأصبح قريبًا من المراكز الـ 6 الأولى، ولذلك أتوقع مباراة صعبة للغاية أمامهم".

وأختتم كلامه عن أليكساندر أرنولد، قائلاً "ترينت تحسن كثيرًا، فهو أصبح قريبًا من العودة، وأتمنى أن يشارك في التدريبات كاملة الأسبوع المقبل، ولكنه لن يتواجد في لقاء يوم الاثنين أمام وست هام".