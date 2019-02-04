شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً للجنة الأولمبية العربية السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

شهد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية العربية السعودية اليوم (الاثنين) في قاعة الاجتماعات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، انتخاب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً لمجلس إدارة اللجنة للفترة المتبقية من الدورة الحالية 2017-2020.

ورأس رئيس اللجنة الأولمبية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الاجتماع الأول لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية.

وخلال اجتماع الجمعية العمومية، وبحضور رؤساء الاتحادات الرياضية، استعرض رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل خطط وطموحات اللجنة الأولمبية في الفترة القادمة، وأعلن انضمام الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز وياسر بن عثمان الرميان لعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية.

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