توج النجم المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر يناير والتي تمنحها رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا.

ونافس هداف ليفربول 3 لاعبين من مانشستر يونايتد هم ديفيد دي خيا الحارس المتألق وبول بوجبا لاعب الوسط وماركوس راشفورد الذي قدم أداء استثنائيا في الشهر الأول من العام الجاري.

وليروي ساني لاعب مانشستر سيتي وتروي ديني لاعب واتفورد نافسا على الجائزة أيضا.

وسجل صلاح 3 أهداف خلال شهر يناير أحدها منح ليفربول الانتصار أمام برايتون وأحرز نجم مصر هدفين في شباك كريستال بالاس خلال لقاء فاز به بنتيجة 4-3.

وحصل صلاح على الجائزة عن شهر ديسمبر.

كانت هذه تفاصيل خبر صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب بالدوري في يناير من رابطة المحترفين بإنجلترا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.