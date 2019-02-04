شكرا لقرائتكم صلاح أغلى لاعب في مباراة ليفربول ووست هام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعد النجم المصرى محمد صلاح المحترف فى نادى ليفربول، أغلى لاعب فى المباراة التى تجمع بين فريقى وست هام يونايتد وليفربول في العاشرة مساء اليوم بملعب "لندن" الاولمبي، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وتبلغ القيمة التسويقية للنجم المصرى محمد صلاح، فى موقع "ترانسفير ماركت" العالمى، 150 مليون يورو، ليساوى نحو 5 أضعاف قيمة أغلى لاعب فى نادى وست هام يونايتد وهو فيليبى إندرسون الذى تصل قيمته التسويقية لـ 35 مليون يورو.

جدير بالذكر أن محمد صلاح جدد تعاقده مع نادى ليفربول الصيف الماضي لمدة خمس سنوات قادمة نظير راتب أسبوعى يصل لـ200 الف جنيه إسترلينى، بينما انضم فليبى إندرسون لصفوف وست هام يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادماً من لاتسيو الإيطالى لمدة 4 سنوات مقابل 42 مليون جنيه استرليني.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، متفوقاً بفارق نقطتين على مانشستر سيتي صاحب الوصافة، بينما يحتل وست هام يونايتد المركز الـ 12 برصيد 31 نقطة.