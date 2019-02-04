آمال جماهير الريال معلقة بالشاب البرازيلي فينيسيوس

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جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتبرت الصحف الإسبانية البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أمل جماهير النادي لتجاوز برشلونة في مباراة نصف نهائي الكأس، وذلك بعد تألقه في مباراة فريقه التي فاز فيها بثلاثية نظيفة على ضيفه ألافيس في بطولة الدوري، مسجلاً أول أهدافه بقميص بطل أوروبا.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن اللاعب البرازيلي الشاب "يتمتع بخبرة كبيرة تؤهله للعب في أقوى الدوريات رغم حداثة سنه وأنه يجمع بين الموهبة والقدرة الكبيرة على التفاني في العمل والاجتهاد من أجل إثبات ذاته".
وأشارت الصحيفة إلى أن جماهير ريال مدريد تعلق آمالها على النجم البرازيلي في مباراة الفريق الحاسمة أمام غريمه التاريخي برشلونة المقرر إقامتها الأربعاء في إطار منافسات الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.
وأوضحت "موندو ديبورتيفو" أن جماهير النادي الملكي تطالب بالدفع بفينيسيوس في مباراة الأربعاء منذ الدقيقة الأولى أملا في تعويض خسارة فريقها بخماسية في مباراة الدور الأول لليغا أمام النادي الكتالوني.
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