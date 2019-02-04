شكرا لقرائتكم العثور على حطام طائرة الأرجنتيني إيميليانو سالا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت شبكة سكاي الإخبارية يوم الأحد أن محققين تمكنوا من تحديد موقع حطام طائرة خفيفة، اختفت فوق القنال الإنجليزي وعلى متنها إيميليانو سالا اللاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والطيار ديفيد إيبوتسون.

وكان المهاجم الأرجنتيني المولد، 28 عاما، في طريقه من نانت في غرب فرنسا مع طياره الخاص لأول مشاركة له مع فريقه الجديد كارديف سيتي عندما اختفت الطائرة فوق القنال الإنجليزي يوم 21 يناير.