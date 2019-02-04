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شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء اجتماع المكتب التنفيذى للأهلي بسبب "حالة وفاة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر إلغاء اجتماع المكتب التنفيذى للنادى الأهلي، الذى كان مُقرراً عقده مساء اليوم، الاثنين، لمناقشة عدة موضوعات إدارية ورياضية بسبب وفاة ابن عم العامرى فاروق نائب رئيس النادى ورئيس المكتب التنفيذى بالأهلي.
وتوفى وائل العامرى، ابن عم العامرى فاروق، صباح اليوم، ونعى نائب رئيس الأهلي ابن عمه عبر صفحته على فيس بوك.
ويترأس العامرى فاروق المكتب التنفيذى للأهلي، ويضم فى عضويته كلاً من خالد الدرندلى أمين الصندوق وخالد مرتجي ورانيا علواني ومهند مجدى أعضاء مجلس الإدارة.
97515-وفاة-ابن-عم-العامرى-فاروق
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