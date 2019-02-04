شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا 2019 تزور ملاعب السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا 2019 بمصر، صباح اليوم الاثنين، ملاعب استاد السويس الجديد وملاعبه الفرعية وكذلك استاد الجيش الثالث الميدانى، للوقوف على آخر الاستعدادات للبطولة وتحديد أعمال التطوير المطلوبة والتى جارى تنفيذها حالياً.

رافق اللجنة محمد فضل مدير البطولة، وأحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى، وعز الدين أحمد رئيس منطقة السويس لكرة القدم، ومحسن عنان المدير التنفيذى للمنطقة، وحرص أعضاء اللجنة على مصافحة عمال تجهيز أرضية ملعب استاد السويس الجديد وطلبوا لقاءه للإشادة بمجهوده.

وأكدت اللجنة أن أرضية استاد السويس الجديد الأفضل فى ملاعب مصر التى زارتها حتى الآن.

يذكر أن ملاعب مدينة السويس ستستقبل إحدى مجموعات بطولة أمم أفريقيا 2019 المقرر إقامتها فى يونيو المقبل.



محمد فضل فى استاد السويس



مسئلو الكاف



مسئولو الكاف يزورون استاد السويس



مسئولو الكاف يزورون استاد السويس