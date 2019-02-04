لميس محمد
يواصل مسلسل ابو العروسة نجاحاته محققا أصداء واسعة مع الجمهور مع كل حلقة يتم عرضها، فبعد انتهاء عرض الحلقة الجديدة على التليفزيون وأيضاً موقع يوتيوب يتكون محل نقاش بين الجمهور، وشهدت الحلقة الـ 84 من المسلسل التى عرضت أمس العديد من الأحداث الجديدة التى تفاعل معها الجمهور.
وحققت حلقة ابو العروسة 84 نسبة مشاهدة مرتفعة على يوتيوب، بعد عرضها مساء أمس الأحد، وتخطى عدد مشاهداتها مليوناً ونصف المليون خلال 12 ساعة.
تعليقات القراء
كانت هذه تفاصيل خبر أبو العروسة 84 تتخطى 1.5 مليون مشاهدة في 12 ساعة (شاهد الحلقة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.