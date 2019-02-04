بي بي سي: لقطات فيديو "تحت الماء" تُظهر جثة أحد راكبي طائرة سالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية أن فريق البحث المائي عثر على جثة أحد الركاب في الطائرة المفقودة التي كانت تحمل اللاعب الأرجنتيني إيمليانو سالا والطيار ديفيد إيبوتسون.

وتم العثور على الطائرة (بايبر ماليبو N264DB) التي تحمل لاعب كرة القدم اميليانو سالا والطيار ديفيد ايبوتسون تحت الماء بعد اسبوعين تقريبا من اختفائها.

وأكد فرع التحقيق في الحوادث الجوية (AIIB) صباح اليوم الاثنين أنه تم العثور على "كمية كبيرة من حطام الطائرة"، والتي فقدت في 21 يناير الماضي.

وقال (AIIB) في بيان له: "المركبة التي تعمل عن بعد (ROV) أجرت عملية تفتيش إضافية للمنطقة أثناء الليل ، لكنها لم تحدد أي قطع إضافية من الحطام".

وبحسب ما نقلته BBC فقد ظهر مقطع فيديو من المركبة (ROV) ، تمكن من خلاله رؤية أحد الركاب وسط الحطام".

وأضافت: "فرع التحقيق في الحوادث الجوية يدرس الآن الخطوات التالية بالتشاور مع عائلات الطيار والراكب ، والشرطة".

وبحسب مكتب الأرصاد الجوية فإنه من المتوقع أن تكون الظروف حول الـ "English Channel" صعبة حتى وقت لاحق اليوم الإثنين مع احتمال هبوب عاصفة بقوة تصل إلى 45 ميل في الساعة و 10 أقدام.

ومن المتوقع أن تتحسن حالة الطقس والبحر يوم الثلاثاء وتبقى أكثر هدوءًا حتى بعد ظهر يوم الأربعاء المقبل.

وكان ديفيد ميرنز المكلف بالبحث عن الطائرة قد اعترف أنه لا يزال هناك احتمال بأن يتم العثور على الجثث بين الحطام.