متفوقاً علي بوجبا ونجم مانشستر سيتي .. صلاح لاعب الشهر للمرة الثانية على التوالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلنت رابطة المحترفين الإنجليزية عن فوز النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول بجائزة أفضل لاعب في شهر يناير.

وتفوق صلاح على كل من ثلاثي مانشستر يونايتد الإسباني ديفيد دي خيا، والفرنسي بول بوجبا والإنجليزي ماركوس راشفورد، بجانب الألماني ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي، وتروي ديني لاعب واتفورد.

وجاء مهاجم ليفربول على رأس القائمة في استطلاع للرأي ليفوز بها النجم المصري للشهر الثاني على التوالي.

وسجل صلاح ثلاث مرات خلال أربع مباريات في شهر يناير، بواقع هدف في مرمى برايتون، هدفين في شباك كريستال بالاس، مما ساعد الريدزعلى الحفاظ على صدارة جدول الترتيب ورفع رصيده من الأهداف إلى 16 هدفًا عزز بها صدارته لجدول هدافي البطولة حتى الآن.

جدير بالذكر أن ليفربول يستعد لمواجهة وست هام في تمام العاشرة مساء اليوم الاثنين في ختام منافسات الجولة الـ25 من بريميرليج.