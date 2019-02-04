اختلط عليه الأمر .. طارق يحيى: الزمالك تأهل لمونديال 86 للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أيمن جيلبرتو:

أطلق طارق يحيى المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، وأحد نجومه السابقين، تصريحات مثيرة للجدل، بشأن مشاركة الزمالك في مونديال الأندية كأول ناد مصري.

وقال طارق يحيى أثناء تواجده عبر قناة "الحدث اليوم" "يجب أن تنتهي نغمة الزمالك فريق محلي وأفريقي على مواقع التواصل الاجتماعي، نادي الزمالك كبير وصاحب تاريخ".

وتابع "الزمالك هو أول ناد في التاريخ يتأهل لكأس العالم للأندية، أول نادي في تاريخ الكرة المصرية، وقت كنت لاعبا أنا وحمادة عبداللطيف، عندما فزنا ببطولة أفريقيا عام 86 تقريبا".

واستمر "الزمالك كان ذاهبا لليابان أو الإمارات لست متذكرا، عندما فزنا بكأس أفريقيا 84 أو 86، لكن البطولة تم الغائها بسبب مشاكل في حقوق الرعاية، وذهب الأهلي بعد ذلك وشارك بها".

لماذا اختلط عليه الأمر؟

الزمالك بالفعل توج بطلا لكأس أفريقيا للأندية أبطال الدوري أعوام 1984، وكذلك 1986، لكن لم يكن هناك أي بطولات لكأس العالم للأندية بأي شكل من الأشكال، وبالتالي لم يتأهل الزمالك وقتها لمونديال الأندية كما صرح.

وأقيمت أول نسخة لكأس العالم للأندية عام 2000 في دولة البرازيل دون أي تواجد مصري، ومثل قارة أفريقيا في ذلك الوقت فريق الرجاء المغربي بطل أفريقيا عام 1999.

وفي نسخة 2001 التي كان من المفترض أن تقام في أسبانيا، كان من المقرر أن يشارك الزمالك بعد تعديل نظام البطولة وزيادة عدد المشاركة بصفته بطلا لبطولة أفريقيا أبطال الكؤوس عام 2000، بينما تواجد هارتس أوف أوك الغاني الذي توج ببطولة دوري الأبطال.

تلك النسخة، هي التي يتم تداول اسم الزمالك كأول فريق مصري يتأهل لمونديال الأندية، ولسوء حظه، أن البطولة تم الغائها، لتضيع عليه فرصة المشاركة بها بشكل رسمي.

الغاء البطولة في ذلك الوقت بسبب أمور تخص حقوق الرعاية، وتوقفت حتى عادت للنور من جديد بعد قيام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" باستحداث نظام جديد لها، وشارك الأهلي في أول نسخة عام 2005.