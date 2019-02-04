محمد صلاح: ثلاثي الزمالك يستحق الانضمام للمنتخب

كتب - محمد صبحي

يرى محمد صلاح، مدرب الزمالك السابق، أن ثلاثي الفريق الأبيض يوسف أوباما، ومحمود علاء، ومحمود عبدالمنعم كهربا، بجانب عمرو السولية، لاعب الأهلي، يستحقون الانضمام لمنتخب مصر.

قال صلاح في تصريحات لبرنامج "ألماتش" الذي يقدمه

الإعلامي، هاني حتحوت، على قناة صدى البلد، إن السولية، لاعب وسط، يجيد الدفاع والهجوم وصناعة اللعب وتسجيل الأهداف، مشيرا إلى أنه يرفض الحديث عن استبعادكهربا، بسبب وجود أزمة مع الجهاز الفني السابق لمنتخب مصر، حيث إن العبرة يجب أن تكون بمستوى اللاعب الحالي.

وتابع أن وليد سليمان، لاعب الأهلي، من العناصر المميزة وتراجعه عن الاعتزال يرجع إلى أنه رجل وطني ومستعد لتلبية نداء منتخب بلده في أي وقت.