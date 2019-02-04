رياضة | قائد باريس سان جيرمان يحذر مانشستر يونايتد

أكد النجم الدولي البرازيلي تياجو سيلڤا، قائد ومدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أن أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي لابد وأنه كان سعيدًا بما شاهده خلال مباراة فريقه ضد ليون.

وتلقى فريق العاصمة الفرنسية، الخسارة أمس بهدفين مقابل هدفا أمام أولمبيك ليون، ضمن منافسات الليج وان، وكان مدرب الشايطين الحمر حاضرًا في المدرجات لمشاهدة هذه المباراة.

وقال سيفا في تصريحات صحفية: "لا تقلقوا بشأننا، عندما نذهب لمانشستر الثلاثاء المقبل ستكون مسابقة مختلفة وأجواء مختلفة وبيئة مختلفة".

وأضاف قائد البي إس جي قائلاً: "حتى تحين مباراتنا ضد يونايتد، سنعمل بيننا على أن نظهر بشكل مختلف".

واختتم: "سنواجه فريقًا عظيمًا، مانشستر يونايتد فاز بـ ٩ من أصل ١٠ مباريات".