رياضة | علي معلول يرحب بتجديد تعاقده مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علي معلول يرحب بتجديد تعاقده مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ترحيبه بتجديد تعاقده مع القلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد معلول مع الأهلي نهاية الموسم المقبل، حيث يحق للاعب التوقيع على عقود انتقاله لأي ناد في يناير المقبل دون الرجوع إلى النادي الأحمر.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر قد أكد في تصريحات له بأن ملف تجديد تعاقد بعض اللاعبين مع النادي سيتم خلال الأيام المقبلة.

ورحب معلول بتجديد تعاقده مع الأهلي لكنه اشترط الحصول على مقابل مادي أعلى مما يتقاضاه من النادي حاليا خاصة وأنه تلقى عدة عروض بمقابل مادي أكبر لكن النادي تمسك به.

والجدير بالذكر أن معلول قد انتقل للأهلي في صيف 2016 حيث لعب خلالها 76 مباراة، أحرز فيها 8 أهداف وصنع 22 هدفا.

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