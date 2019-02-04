رياضة | توخيل: رغم الخسارة من ليون لا نخشى مواجهة اليونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توخيل: رغم الخسارة من ليون لا نخشى مواجهة اليونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على خسارة فريقه بالأمس أمام فريق أولمبيك ليون بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات بطولة الليج وان.

وقال توخيل في تصريحات صحيفة: "لست قلقًا بشأن مواجهة مانشستر يونايتد، أعجبني ما شاهدت من فريقي حيث شاهدت أمرًا أريد العمل على تطويره".

ومن المقرر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد يوم 12 من فبراير الجاري، ضمن منافسات الدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، على ملعب أولد ترافورد.