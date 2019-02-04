رياضة | تدريبات خفيفة للاعبي الزمالك فى كينيا بعد الخسارة من جورماهيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات خفيفة للاعبي الزمالك فى كينيا بعد الخسارة من جورماهيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا في مباراة جورماهيا الكيني أمس فى الكونفيدرالية تدريبات خفيفة بحديقة الفندق الذى يقيم فيه الفريق في كينيا، وذلك تحت إشراف شيخ بوزيان مدرب الأحمال وأيمن عبد العزيز مدرب الفريق.

كما قام السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك باصطحاب باقي اللاعبين إلى ملعب أوتيلي الذي يبعد عن فندق الاقامة بنحو ستة كيلو مترات لأداء مران قوي. ويستعد الزمالك للعودة من كينيا بعد خوض مباراة جورماهيا الكيني في الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية.

وبذلك حصد الفريق الكيني أول ثلاث نقاط بالمجموعة، ويظل رصيد الفريق الأبيض عند النقطة صفر