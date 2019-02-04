رياضة | كوتينهو يتلقى روشتة النجاح من أسطورة برشلونة

وجه أسطورة المنتخب البلغاري ونادي برشلونة الإسباني السابق هريستو ستويشكوف، رسالة خاصة إلى النجم البرازيلي فيليبي كوتينهو، لاعب فريق برشلونة الإسباني، بعد تراجع مستوى الأخير خلال الفترة الماضية.

وقال "ستويشكوف" في تصريحات صحيفة عبر صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "عزيزي كوتينهو، أكتب لك هذه الكلمات لكي أرسل لك دعمي الكامل في مرحلة الصعود والهبوط في المستوى التي تمر بها. مع أن الكثير من اللاعبين يرغبون بالمرور بنفس هذه المرحلة وأن يسجلوا هدفين مهمين جداً ضد إشبيلية في الكأس كما فعلت أنت".

وأضاف: "بالمناسبة، هدفك الأول ضد إشبيلية من ركلة جزاء، بعد أن طلبت تسديدها من ميسي، يعبر عن شخصية لاعب عظيم، لما كان لهذه الركلة من أهمية في طريق العودة بنتيجة مباراة الذهاب".

وواصل: "البارسا ليس بالنادي السهل، وأنا أيضاً عانيت كثيراً في شهوري الأولى هناك. أعرف كيف تشعر عندما لا تخرج الأمور بالشكل الصحيح. لكني متأكد أنه بالعمل والتضحية فسوف تصل إلى ما تصبوا إليه. لأن الجودة اللازمة تملكها. وأنت أحد أفضل اللاعبين الأجانب الذين مرّوا على البارسا".

وتابع: "أنت تملك مهارة عظيمة في أقدامك، والشيء الوحيد الذي يجب أن تفكر فيه هو أن تستمتع بلعب كرة القدم. أن تسمتع كما تفعل في منتخب البرازيل. أنا أيضاً حاولت أن ألعب وأستمتع في البارسا كما كنت أفعل مع منتخب بلغاريا. وفي النهاية نجحت في ذلك".

وأكمل: "كوتينهو، لا يجب أن تفقد الرغبة أبداً. لأن الجماهير دائماً ما تدعمك حسبما رأيت. وهي ترغب في رؤيتك منتصراً. فكر أنها أفضل جماهير في العالم، ودائماً ستدعمك كما فعلت معي".

واستطرد: "الآن ليس وقت هبوط المستوى، على العكس هذا وقت صعوده. يجب أن ننسى التعادل امام فالنسيا. الليغا تنافسية هذا الموسم. والأبطال على الأبواب، والأهم من ذلك هو الثلاث مباريات ضد الغريم خلال هذا الشهر، ضد الريال الذي لا يمكن أن نرحمه أبداً".

وأشار بقوله: "الكلاسيكو هو أفضل مباراة في العالم. وأنت تعلم الآن ماذا يعنيه التسجيل في مباراة كلاسيكو. شعور لا يوصف. نحن نحتاجك الآن لكي نحسم الليجا ومن أجل الوصول لنهائي الكأس وسنحتاجك بشكل أكبر بعد إصابة ميسي الأخيرة ضد فالنسيا".

وأردف: "كوتينهو، طلب صغير، لا تفكر حتى في الخروج وتغيير فريقك، قرأت هذه الأيام أن ذلك يمكن أن يحدث، لا يوجد أي نادي في العالم كالبارسا، هو أكثر من مجرد نادي، ولن تجد فريق أخر يضم ميسي وسواريز والبقية، لن تجد نادي أخر تستطيع أن تقضي فيه أوقات سعيدة وأن تقوم فيه بما تحب وهو لعب الكرة".

وختتم بقوله: "أتمنى لك الأفضل من كل قلبي كوتينهو، وأن متأكد أنك ستقوم بعمل تاريخ كبير في البارسا، تشجع، عناق كبير".