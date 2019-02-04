رياضة | مؤشر جديد يبعد ميسي عن الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤشر جديد يبعد ميسي عن الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا تزال جماهير برشلونة الإسباني تترقب وضع المهاجم ليونيل ميسي قبل مواجهة الكلاسيكو المقبلة أمام ريال مدريد في الكامب نو.

وغاب الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة الإسباني عن التدريبات الجماعية مساء اليوم الإثنين ضمن الاستعداد والتحضير لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو يوم الأربعاء المقبل.

ذكرت صحيفة الماركا الإسبانية، أن ليو ميسي غاب عن التدريبات الجماعية صباح اليوم نتيجة لإصابته يوم السبت الماضي أمام فالنسيا على مستوي الفخذ الأيمن، ولكنه أدي بعض التدريبات في صالة الألعاب الرياضية.

واضافت الصحيفة، أن تدريبات برشلونة شهدت خبراً سعيداً اليوم بعودة الفرنسي عثمان ديمبيلي للتدريبات بعد التعافي من الإصابة، حيث قفز اللاعب على العشب ولكنه تدرب منفرداً لاستكمال عملية التأهيل.

وكان من المفترض عودة ديمبيلي للمشاركة مع برشلونة في لقاء فالنسيا السابق بعد التعافي لكنه تعرض للإصابة بالحمي أبعدته عن المشاركة مع الفريق.