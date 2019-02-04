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رياضة | نائب رئيس برشلونة: سنفوز على ريال مدريد

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كشف جوردي ميستري نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني، أنه لو كان الأمر يتعلق بالأموال فقط، فإن النجم الدولي الهولندي فرانكي دي يونج لم يكن سيأتي للبارسا.
وتعاقد النادي الكتالوني مع دي يونج من نادي أياكس أمستردام الهولندي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي مقابل 75 مليون يورو بالإضافة إلى 11 مليون يورو كمتغيرات، وبعقد يمتد إلى خمس مواسم حتى 2023/2024.

وقال ناب رئيس برشلونة خلال حوار صحفي: قرعة الكأس؟ كان إحتمال كبير و حدث، أنا دائما أفضل مواجهة الريال في مبارة مزدوجة قبل النهائي على الرغم أنني كنت أفضل لعب الإياب في الكامب نو".

وأضاف: "نهائي دوري الأبطال بين الريال والبارسا ؟ نعم أود ذلك كثيرا و بالطبع سنفوز".

وأوضح بقوله: "فالفيردي لا يعتمد على ابناء النادي ؟ غير صحيح هو يأتي من فريق يعتمد على أبناء النادي فقط و لكنه كمدرب لبرشلونة يدرك أيضا أين هو. يعلم أنه يجب أن يملك أفضل اللاعبين إن كانوا من الماسيا فهذا امر رائع و إن لم يكونو فيجب أن نجلبهم من الخارج بشرط أن يملكو Dna البارسا".

واستطرد قائلاً: "عندما تنتهي عهدة جوسيب ماريا بارتوميو في 2021 سأرحل معه".

وبسؤواله عن فشل برشونة في التعاقد مع أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد؟ علق ميستري بقوله: "لقد إنزعجت كثيرا لأنه لم يأتي".

وأكمل: "جوردي ألبا؟ نريده أن يستمر لسنوات طويلة نحن نعمل على تجديد عقده وظيفتنا كإدارة هي تقديم أفضل عرض ممكن".

وحول الرئيس السابق لبرشلونة ساندرو روسيل؟ اختتم ميستري بقوله: "ما يحدث معه هو عار".

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