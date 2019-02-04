رياضة | نائب رئيس برشلونة: سنفوز على ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب رئيس برشلونة: سنفوز على ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال ناب رئيس برشلونة خلال حوار صحفي: قرعة الكأس؟ كان إحتمال كبير و حدث، أنا دائما أفضل مواجهة الريال في مبارة مزدوجة قبل النهائي على الرغم أنني كنت أفضل لعب الإياب في الكامب نو".
وأضاف: "نهائي دوري الأبطال بين الريال والبارسا ؟ نعم أود ذلك كثيرا و بالطبع سنفوز".
وأوضح بقوله: "فالفيردي لا يعتمد على ابناء النادي ؟ غير صحيح هو يأتي من فريق يعتمد على أبناء النادي فقط و لكنه كمدرب لبرشلونة يدرك أيضا أين هو. يعلم أنه يجب أن يملك أفضل اللاعبين إن كانوا من الماسيا فهذا امر رائع و إن لم يكونو فيجب أن نجلبهم من الخارج بشرط أن يملكو Dna البارسا".
واستطرد قائلاً: "عندما تنتهي عهدة جوسيب ماريا بارتوميو في 2021 سأرحل معه".
وبسؤواله عن فشل برشونة في التعاقد مع أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد؟ علق ميستري بقوله: "لقد إنزعجت كثيرا لأنه لم يأتي".
وأكمل: "جوردي ألبا؟ نريده أن يستمر لسنوات طويلة نحن نعمل على تجديد عقده وظيفتنا كإدارة هي تقديم أفضل عرض ممكن".
وحول الرئيس السابق لبرشلونة ساندرو روسيل؟ اختتم ميستري بقوله: "ما يحدث معه هو عار".