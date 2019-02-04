رياضة | نائب رئيس برشلونة: سنفوز على ريال مدريد

كشف جوردي ميستري نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني، أنه لو كان الأمر يتعلق بالأموال فقط، فإن النجم الدولي الهولندي فرانكي دي يونج لم يكن سيأتي للبارسا.

وتعاقد النادي الكتالوني مع دي يونج من نادي أياكس أمستردام الهولندي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي مقابل 75 مليون يورو بالإضافة إلى 11 مليون يورو كمتغيرات، وبعقد يمتد إلى خمس مواسم حتى 2023/2024.

وقال ناب رئيس برشلونة خلال حوار صحفي: قرعة الكأس؟ كان إحتمال كبير و حدث، أنا دائما أفضل مواجهة الريال في مبارة مزدوجة قبل النهائي على الرغم أنني كنت أفضل لعب الإياب في الكامب نو".