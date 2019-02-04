رياضة | عاجل.. محمد صلاح يحصد جائزة جديدة اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. محمد صلاح يحصد جائزة جديدة اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج المحترف المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في شهر يناير من رابطة اللاعبين المحترفين.

وجاء مهاجم ليفربول على رأس القائمة في استطلاع للرأي شارك فيه أيضا ديفيد دي خيا،و وبول بوجبا وماركوس راشفورد، ولوري ساني.

وحصل محمد صلاح على الجائزة للشهر الثاني على التوالي.

سجل صلاح ثلاث مرات في ظهوره الرابع، في الدوري الإنجليزي، خلال شهر يناير، مما ساعد الحمر على البقاء في صدارة الترتيب.

وبخلاف مساعدة ليفربول في تأمين الصدارة، على حساب مانشستر سيتي حامل اللقب، عن الموسم الماضي، قام أيضاً محمد صلاح بتعزيز مركزه كمرشح للفوز بالحذاء الذهبي.

يحل محمد صلاح نجم نادي ليفربول ضيفًا على وست هام يونايتد في الساعة العاشرة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

ويعد فريق وست هام من الأندية المفضلة لمحمد صلاح حيث لعب أمامه 3 مباريات في الدوري الإنجليزي وسجل فيها كلها.

ويحتل محمد صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنلجيزي برصيد 16 هدفًا بفارق هدف عن بيير أوباميانج نجم أرسنال.

محمد صلاح "رابع" أغلى اللاعبين في العالم

كشف موقع "ترانسفير ماركت" العالمي عن قائمة اللاعبين الأعلي قيمة في السوق العالمية، وحل النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي في المركز الرابع في القائمة.

وبلغت القيمة التسويقية لـ"صلاح" 150 مليون يورو متفوقًا على بعض نجوم الكرة العالمية أبرزهم: البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وجريزمان مهاجم أتليتكو مدريد وبول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد.

قائمة أغلى اللاعبين في العالم

كيليان مبابى 200 مليون يورو

نيمار جونيور 180 مليون يورو

ليونيل ميسى 160 مليون يورو

محمد صلاح 150 مليون يورو

هارى كين 150 مليون يورو

أنطوان جريزمان 150 مليون يورو

كيفين دى بروين 150 مليون يورو

إدين هازارد 150 مليون يورو

فيليب كوتينيو 140 مليون يورو

رحيم ستيرلينج 120 مليون يورو

كلوب يحرج منتقدي محمد صلاح ويرد بقوة على اتهامات الغطس

رد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي على الانتقادات التي وجهت لنجمه محمد صلاح بدعوى التمثيل والغطس في مباريات الدوري الإنجليزي.

وحصل محمد صلاح ركلتي جزاء ضد نيوكاسل يونايتد وبرايتون، قبل أن يتهم بالتمثيل في مباراة كريستال بالاس عندما سقط بسهولة في داخل منطقة الجزاء بهدف الحصول على ضربة جزاء.

وأعرب يورجن كلوب عن دهشته من الاتهامات الموجهة لمحمد صلاح لأن الحالتين أمام نيوكاسل وبرايتون كانتا ضربتي جزاء حقيقيتين أما في الحالة الثالثة، فلم يحصل صلاح على ضربة جزاء وبالتالي فلا داعي للحديث عن هذا الأمر.

وقال يورجن كلوب: "كثيرا من هذه الحالات تحدث في الدوري الإنجليزي، ولكن لا يتم الحديث عنها، لأنها ليست لفريق مانشستر سيتي أو مانشستر يونايتد أو أرسنال أو ليفربول أو أرسنال.

وأضاف كلوب: "لا يوجد لدي سبب للحديث مع صلاح بشأن قضية التمثيل.. لا أريد من اللاعبين السقوط ولن أتكلم مع محمد صلاح بشأن أمور لا تحتمل النقاش لأنه يعرف ذلك".

تعليق عمرو أديب على تألق محمد صلاح أمام كريستال بالاس

أشاد الإعلامي عمرو أديب بأداء محمد صلاح نجم ليفربول أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي وتسجيله هدفين قاد بهما فريقه للفوز 4-3.

وقال عمرو أديب: "محمد صلاح مش بيحب يجيب أجوان عادية لكن تاريخية.. هو المنقذ صلاح العظيم اللى بينجد فرقته وينجحها فى الآخر".

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "MBC مصر": "جون صلاح مش شبه أى جون، تفضل مستنى الفرج ويأتى على إيديه، جاب جونين، انشق من الأرض ودخل بالكرة داخل الجون، ويقف الناس فى الاستاد يقولوا مو صلاح.. هو العبقرى واللعيب، كم أنت عظيم يا صلاح يا ابن مصر".