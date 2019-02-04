رياضة | حارس الزمالك السابق مرشح لمنصب مدير منتخب الشاطئية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس الزمالك السابق مرشح لمنصب مدير منتخب الشاطئية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل عبد الواحد السيد حارس مرمي الزمالك ومنتخب مصر السابق، ضمن ترشيحات الجبلاية، لتولي منصب مدير منتخب مصر للكرة للشاطئية في المرحلة المقبلة.

كان منتخب للشاطئية حصد المركز الثالث في بطولة أمّم افريقيا التي أقيمت بشرم الشيخ موخرًا ووجه اتحاد الكرة الشكر بعدها الي الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرازق، بسبب فشله في تحقيق البطولة.

وتأتي رغبة الجبلاية بالاستعانة بحارس الزمالك السابق، في هذا المنصب لأكثر من سبب ، أولها أن عبد الواحد السيد شارك مع منتخب الشاطئية في عدد من المباريات ويمتلك بعض الخبرات في اللعبة بخلاف شخصيته القوية التي يحتاجها الفراعنة في الفترة المقبلة بسبب الصدام بين الأندية والمنتخب حول ضم اللاعبين وهو ما اثر سلبا علي المنتخب في البطولة.