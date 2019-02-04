رياضة | الزمالك يعدل عقد "كهربا" بعد العودة من كينيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يعدل عقد "كهربا" بعد العودة من كينيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مسئولو نادي الزمالك على تعديل عقد كهربا لاعب الفريق بشكل نهائي فور العودة إلى القاهرة بعد خوض مباراة جورماهيا الكيني.

وكان الزمالك قد خسر من جورماهيا بنتيجة 4-2 بالأمس في الجولة الأولى لدور المجموعات من منافسات الكونفدرالية الافريقية.

وجاء قرار الإدارة بعدما لاحظوا انخفاض مستوى اللاعب خلال الفترة الماضية وغياب التركيز عنه وهو ما دفعهم لسرعة التحرك لحل أزمة العقد الخاصة به وترضيته وعقد جلسة معه في الساعات القادمة لحسم الأمر.

وطالب كهربا بالمساواة مع طارق حامد لاعب الوسط والذي يحصل على 12.5 مليون جنيه في الموسم الواحد في الوقت الذي يحصل فيه حاليًا على 3 مليون جنيه.

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