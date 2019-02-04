رياضة | الزمالك يعدل عقد "كهربا" بعد العودة من كينيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يعدل عقد "كهربا" بعد العودة من كينيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقر مسئولو نادي الزمالك على تعديل عقد كهربا لاعب الفريق بشكل نهائي فور العودة إلى القاهرة بعد خوض مباراة جورماهيا الكيني.
وكان الزمالك قد خسر من جورماهيا بنتيجة 4-2 بالأمس في الجولة الأولى لدور المجموعات من منافسات الكونفدرالية الافريقية.
وجاء قرار الإدارة بعدما لاحظوا انخفاض مستوى اللاعب خلال الفترة الماضية وغياب التركيز عنه وهو ما دفعهم لسرعة التحرك لحل أزمة العقد الخاصة به وترضيته وعقد جلسة معه في الساعات القادمة لحسم الأمر.
وطالب كهربا بالمساواة مع طارق حامد لاعب الوسط والذي يحصل على 12.5 مليون جنيه في الموسم الواحد في الوقت الذي يحصل فيه حاليًا على 3 مليون جنيه.
جروس يتبرىء من الهزيمة أمام جورماهيا
حمل السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك، لاعبيه مسئولية الخسارة أمام جورماهيا الكيني بالأمس بنتيجة 4-2 في الجولة الأولى لدور المجموعات من منافسات الكونفدرالية الافريقية.
جروس أكد للإدارة أن اللاعبين لم ينفذوا المطلوب منه وقصروا بشكل كبير في العديد من الجوانب الدفاعية رغم تعليماته لهم بضرورة العودة إلى الخلف.
ودافع المدرب عن نفسه فيما يتعلق بالدفع بمحمود حمدي "الونش" في التشكيلة الأساسية وأكد أنه لم يتسرع بالدفع به طوال الفترة الماضية وبعد عودته للمشاركة من المباريات عقب الشفاء من الإصابة وفضل الانتظار لحين استكمال فورمته وهو ما حدث قبل لقاء الأمس بعدما تألق في التدريبات وكان يحتاج لوجوده للاستفادة من خبراته والروح القتالية له.
تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك
عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة تحفيزية مع لاعبي الفريق في فندق الإقامة بكينيا منذ قليل.
وأكد "جروس" خلال جلسته مع اللاعبين أن مباراة جورماهيا بالكونفيدرالية أمس لا بد من إغلاق صفحتها، وعليهم أن يركزوا فيما هو قادم بداية من مباراة النجوم إف سي في الدوري العام.
وأضاف جروس للاعبين أنه مازالت أمامهم خمس مباريات يستطيعون من خلالها التأهل لربع النهائى بالكونفيدرالية.
وسقط الزمالك في فخ الهزيمة أمام جورماهيا الكيني بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس، ضمن مباريات الجولة الاولى لدور المجموعات من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي.
ويستعد الزمالك لمواجهة النجوم المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين للدوري الإنجليزي.
الدوري المصري يشتعل بين الأهلي والزمالك وبيراميدز
واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.
ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.
ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 39 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة بفارق 3 نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة.