رياضة | سيميوني يخطط لإنقاذ نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيميوني يخطط لإنقاذ نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفكر الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في خطف صفقة نارية من غريمه التقليدي الريال خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ذكر موقع الدون بالون الإسباني أن سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد يخطط للتعاقد مع فرانشيسكو إيسكو لاعب وسط الريال واستغلال توتر علاقته داخل جدران النادي الملكي.

واضاف الموقع، أن سيميوني يريد الاستفادة من وضع إيسكو الصعب داخل البرنابيو حيث ينوي المدرب فتح محادثات مع اللاعب لإقناعه بالانضمام للفريق في الميركاتو الصيفي.

وتابع الموقع، أن بيريز رئيس نادي ريال مدريد لن يفرط في رحيل إيسكو إلا في حالة الحصول على 100 مليون يورو خاصة في ظل تنافس العديد من الأندية في صفقة اللاعب.