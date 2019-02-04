شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي في يناير والان مع التفاصيل

الخليج 365- نجح المصري محمد صلاح هداف نادي ليفربول في الفوز بجائزة جديدة بعد تألقه مع الفريق خلال شهر يناير الماضي بتصويت الجمهور.

وأعلن اتحاد اللاعبين المحترفين في إنجلترا عن فوز الفرعون المصري بجائزة الأفضل متفوقا على ديفيد دي خيا، بول بوجبا، "ماركوس راشفورد"، "تروي ديني" و"ليروى ساني".

وحافظ "محمد صلاح" بحسب الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي على الجائزة للشهر الثاني على التوالي.

سجل مهاجم الريدز في شهر يناير ثلاثة أهداف في أربع مشاركات، ونجح في مساعدة ليفربول بالحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي.