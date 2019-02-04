شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى المصرى ينافس على الدورى بتعافى الثلاث مصابين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - شارك ثلاثى فريق النادى الأهلى المصرى حمدي فتحي وإسلام محارب والحارس علي لطفي، في مران الفريق الذي أقيم، اليوم الإثنين، علي ملعب التتش؛ بعد تعافيهم من الإصابات التى لحقت بهم.

وإطمان الجهاز الفنى للنادى الأهلى على جاهزية الثلاث لاعبين بعد تعافيهم التام، إذ عانى محارب من إصابة فى العضلة الخلفية، كما إشتكى على لطفى من كدمة فى الكتف، فيما تعرض حمدى فتحى لإصابة فى العضلة الضامة.

ويستعد النادى الأهلى لمواجهة فريق إنبي، يوم الثلاثاء، ضمن المنافسة على الدورى.

والجدير بالذكر أن النادى الأهلى يواجه ازمة كبيرة في الفترة الحالية؛ والتى تتمثل في ضغط المباريات الكبيرة الذي يعاني منها في الفترة الحالية، سواء محليا أو إفريقيا، حيث يلعب المارد الأحمر 8 مباريات خلال شهر فبراير الجاري، وهى السلسة التي بدأها بمواجهة فريق سيمبا التنزاني أمس السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الثالثة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، في لقاء حسمه الأحمر لصالحه بخمسة أهداف دون رد، وبذلك يتبقى للنادى 7 مواجهات لخوضها.

وسيبدأ الأهلى سلسلة المباريات المتتالية يوم الثلاثاء المقبل بمواجهة فريق إنبي ضمن مباريات الدورى.

كما سيخوض مواجهة أخرى يوم الجمعة أمام حرس الحدود.

ويسافر الأهلى مباشرة إلى تنزانيا لملاقاة سيمبا بالجولة الرابعة من دور المجموعات.

ليعود النادى الأهلى بعد ذلك لمواجهة فريق الإنتاج الحربى يوم 16.

كما سيلعب الأهلى مع فريق الداخلية يوم 20 من الشهر الجارى.

كما ينتظر النادى الاهلى مباراته مع الجونة والمقرر عقدها يوم 24.

ليختتم الأهلى شهر فبراير يوم 28 بمواجهة فريق بيراميدز.