شكرا لقرائتكم خبر عن سيميوني يخطط لصفقة مدوية من ريال مدريد والان مع التفاصيل

الخليج 365- يسعى الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني لحسم صفقة نارية من غريمه ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وفقا لموقع الدون بالون الإسباني فإن سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد يخطط للتعاقد مع فرانشيسكو إيسكو لاعب وسط الريال واستغلال توتر علاقته داخل جدران النادي الملكي.

واضاف الموقع، أن سيميوني يريد الاستفادة من وضع إيسكو الصعب داخل البرنابيو حيث ينوي المدرب فتح محادثات مع اللاعب لإقناعه بالانضمام للفريق في الميركاتو الصيفي.

وتابع الموقع، أن بيريز رئيس نادي ريال مدريد لن يفرط في رحيل إيسكو إلا في حالة الحصول على 100 مليون يورو خاصة في ظل تنافس العديد من الأندية في صفقة اللاعب.