الان تتابع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسا لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
انتخبت اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اليوم، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيسًا لها خلال جمعيتها العمومية غير العادية للفترة المتبقية من الدورة الحالية 2017-2020.
وأعلنت اللجنة إغلاق باب الترشح لمنصب رئيس مجلس إدارتها للفترة المقبلة من الدورة الأولمبية الحالية 2017-2020 في 30 يناير الماضي، بعد أن كان مفتوحًا في الثامن من يناير الماضي.
وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي، عقب فوزه: “أشكر الجميع على ثقتهم، نتطلع للعمل والتطوير سويًا، لدينا برامج وخطوات عديدة مع اللجان الأولمبية والاتحادات الدولية، ونسعى لتسهيل ممارسة المجتمع للرياضة”.
وكان تركي آل الشيخ، الرئيس السابق، تقدم باستقالته من رئاسة اللجنة خلال الفترة الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسا لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.