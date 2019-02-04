الان تتابع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسا لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

انتخبت اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اليوم، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيسًا لها خلال جمعيتها العمومية غير العادية للفترة المتبقية من الدورة الحالية 2017-2020.

وأعلنت اللجنة إغلاق باب الترشح لمنصب رئيس مجلس إدارتها للفترة المقبلة من الدورة الأولمبية الحالية 2017-2020 في 30 يناير الماضي، بعد أن كان مفتوحًا في الثامن من يناير الماضي.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي، عقب فوزه: “أشكر الجميع على ثقتهم، نتطلع للعمل والتطوير سويًا، لدينا برامج وخطوات عديدة مع اللجان الأولمبية والاتحادات الدولية، ونسعى لتسهيل ممارسة المجتمع للرياضة”.

وكان تركي آل الشيخ، الرئيس السابق، تقدم باستقالته من رئاسة اللجنة خلال الفترة الماضية.