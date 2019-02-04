شكرا لقرائتكم خبر عن «جروس» يطالب لاعبي الزمالك بإغلاق صفحة «جورماهيا» والتركيز في «النجوم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق في فندق الإقامة بكينيا منذ قليل.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، أكد جروس خلال جلسته مع اللاعبين أن مباراة جورماهيا بالكونفيدرالية، أمس، لابد من إغلاق صفحتها، وعليهم أن يركزوا فيما هو قادم بداية من مباراة النجوم السبت المقبل، في الجولة 21 لبطولة الدوري الممتاز.

وأضاف «جروس» للاعبين أنه مازالت أمامهم خمس مباريات يستطيعون من خلالها التأهل لربع النهائى بالكونفيدرالية.

وكان الزمالك قد تعرض لخسارة كبيرة أمس، أمام فريق جورماهيا الكيني بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.