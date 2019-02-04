شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن موعد انضمام أحمد فتحي للمران الجماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعود أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمشاركة في المران الجماعي، خلال الأسبوع الجاري، بعد استكمال برنامجه التأهيلي الذي يخضع له في ملعب التتش.

وبدأ فتحي، في الجري حول الملعب، في خطوة جديدة ضمن برنامجه العلاجي والتأهيلي، إلى جانب التدريبات في «الجيم» التي يؤديها بشكل منتظم داخل النادي، وبات قريبا من المشاركة في المران الجماعي؛ وفقا لما أكده مدير الكرة بالنادي، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي.

وتعرض أحمد فتحي لإصابة في العضلة الأمامية، خلال مشاركته في مباراة الداخلية بالدوري، وبات قريبا من المشاركة في التدريبات الجماعية في غضون أربعة أيام.

ويؤدي الأهلي مرانه عصر اليوم على ملعب التتش، في ختام تحضيراته لمواجهة إنبي التي تقام غدا، على ملعب بتروسبورت والمؤجلة من الأسبوع الثالث عشر في بطولة الدوري العام.