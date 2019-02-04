شكرا لقرائتكم خبر عن «لاسارتي» يلقن لاعبي الأهلي خطة مواجهة إنبي في محاضرة بالفيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو داخل معسكر الفريق الليلة؛ استعدادًا لمواجهة إنبي المقرر لها مساء غدٍ الثلاثاء، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعرض مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، خلال المحاضرة الفنية التعليمات الأخيرة للاعبي الفريق قبل مواجهة إنبي، وأيضا مراجعة خطة المباراة وتحفيظ اللاعبين كافة المهام والواجبات الدفاعية والهجومية المطلوبة منهم.

ويختتم الأهلي مساء اليوم استعداداته لمواجهة إنبي، حيث يدخل الفريق معسكرًا مغلقًا عقب إعلان المدير الفني قائمة اللاعبين الذين سيتواجدون في معسكر المباراة.