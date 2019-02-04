شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ: الاحتفال بمرور عام على إنشاء بيراميدز في الساحل الشمالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، إقامة احتفال كبير، يوليو المقبل، بالساحل الشمالي، بمناسبة مرور عام على إنشاء نادى بيراميدز.

وكتب آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «سيقام احتفال كبير بمناسبة مرور سنة على إنشاء نادي بيراميدز ... سيكون في الساحل الشمالي إن شاء الله في يوليو

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