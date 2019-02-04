تقارير تكشف تفاصيل جديدة في حادث تحطم طائرة سالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشفت عدة تقارير بريطانية عن تفاصيل جديدة في حداث تحطم الطائرة التي كانت تقل المهاجم الأرجنتيني إيمليانو سالا من فرنسا إلى إنجلترا.

وبحسب ما نقلته ميرور فإن المحققون مازالوا يواجهون عقبات كبيرة في معرفة ما حدث للطائرة المفقودة.

وقد تم العثور على حطام الطائرة التي كانت تحمل اللاعب الارجنتيني والطيارة ديفيد إيبوتسون في قاع البحر في الـ "English Channel".

وأوضحت الصحيفة أنه حتى إذا تمكن المحققون من تحليل حطام الطائرة عن قرب فقد لا يتم الوصول إلى الأسباب التي أدت غلى سقوطها.

وتابعت ميرور فإنه من غير المرجح أن تكون الطائرة الخفيفة (بايبر ماليبو N264DB) مزودة بمسجل طيران، وفقا لمنظم الطيران في المملكة المتحدة، أو ما يسمى بالصناديق السوداء التي تسجل بيانات الرحلة وصوت قمرة القيادة التي تعد من ضمن الأدوات الحيوية للمحققين، إلا أنها في الوقت ذاته ليست إلزامية للطائرات الخفيفة.

وأوضحت ميرور أن الموقع الدقيق للحطام غير معروف بعد ، على الرغم من أن أرضية الـ "English Channel" عادة ما تكون من 200 إلى 400 قدم، وفي حالة بذل الجهود لإخراج الطائرة إلى السطح ، فقد تتطلب أجهزة رافعة.

وبحسب مكتب الأرصاد الجوية فإنه من المتوقع أن تكون الظروف حول الـ "English Channel" صعبة حتى وقت لاحق اليوم الإثنين مع احتمال هبوب عاصفة بقوة تصل إلى 45 ميل في الساعة و 10 أقدام.

ومن المتوقع أن تتحسن حالة الطقس والبحر يوم الثلاثاء وتبقى أكثر هدوءًا حتى بعد ظهر يوم الأربعاء المقبل.

وكان ديفيد ميرنز قد اعترف أنه لا يزال هناك احتمال بأن يتم العثور على الجثث بين الحطام.

وقال ميرنز: "كنا نتوقع العثور على بقايا من حطام الطائرة، لكن معظمه موجود".

وردا على سؤال حول ما إذا كان من المرجح أن تظل الجثث على متن الطائرة ، قال: "هذا احتمال ، لذلك هناك عدد من الأمور التي يتعين النظر فيها".