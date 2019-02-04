تقرير.. ما بين نبوءة البدري ونقطة التحول مع يوسف.. نيدفيد يعيد اكتشاف نفسه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

"بيقولوا إني هداف الأهلي في دوري الأبطال.. والله أنا مش مصدق".. تعليق أدلى به كريم وليد "نيدفيد" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" ردًا على زميله أحمد حمودي الذي أكد له أنه هداف الفريق في أفريقيا حتى الآن برصيد 3 أهداف.

تبدلت الأحوال بالنسبة لكريم نيدفيد، فبعدما كانت تلاحقه الانتقادات اللاذعة عقب كل مباراة يشارك بها رفقة فريقه سواء كان أساسيًا أو حل بديلًا، بات محل إشادة من قبل جماهير الأهلي.

لا شك أن نيدفيد بات يقدم مستويات جيدة مع الأهلي، كما أصبح لاعب يمتلك أكثر من مفتاح لحل أزمة الإصابات التي ضربت الفريق الأحمر مؤخرًا، فصاحب الـ21 عامًا بخلاف شغل مركز الوسط فهو يجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن وصانع الألعاب.

العودة مع يول

نيدفيد خاض تجربة إعارة في صفوف فريقي حرس الحدود ووادي دجلة استمرت لمدة موسم ونصف قبل عودته مجددًا إلى صفوف الأهلي عام 2016.

قبل بداية موسم 16/17 رحب الهولندي مارتن يول المدير الفني السابق للأهلي بقرار عودة "نيدفيد" إلى صفوف الفريق الأحمر، ليشارك اللاعب في مباراتين مع يول واحدة بدوري أبطال إفريقيا والأخرى بكأس مصر.

مع بداية الموسم الجديد رحل مدرب توتنهام الأسبق ليقود حسام البدري القيادة الفنية للأهلي وتبدأ رحلة نيدفيد تحت مظلة صاحب الـ58 عامًا.

نبوءة البدري

وصلت عدد مشاركات نيدفيد بالقميص الأحمر تحت مظلة البدري إلى 36 مباراة في مختلف البطولات (من أصل 55 أجمالًا) بواقع 1254 دقيقة سجل خلالها هدفين.

استعان البدري بخدمات نيدفيد في مركز الجناح الأيمن أمام أحمد فتحي (الظهير)، وفي أحيان أخرى شغل مركز صانع الألعاب إلا أن فعالية اللاعب من الناحيتين الدفاعية والهجومية لم تكن بالشكل الأمثل أو المُرضي لجماهير القلعة الحمراء ليتعرض للكثير من الانتقادات التي وصلت للمطالبة بخروجه من القلعة الحمراء وليس فقط الاستبعاد من تشكيل المباريات.

البدري لم يتأثر بانتقادات الجماهير وبعض النقاد لنيدفيد فخلال تصريحات تلفزيونية سابقة قال: "كريم نيدفيد هو أكثر لاعب لديه -رتم- في الملعب، وأقصد هنا أنه الأكثر قدرة على تحقيق سرعة منذ البداية والإنفجارية في الملعب".

وأضاف البدري: "أكثر لاعب بإمكانه أداء الجانب الهجومي والدفاعي دون أن يتأثر بدنياً هو كريم نيدفيد، هناك بعض الأمور التي نريد تطويرها في مستواه وسيكون لاعب مميز للغاية".

وأكمل: "حديث الجماهير عن نيدفيد لا يؤثر عليّ، أريد لاعبين لديهم سرعات وكريم واحد منهم، قد أجرى تعديلات على طريقة لعب الأهلي، فقد ألجأ للعب بطريقة 4-3-3 بشرط تواجد جناحين غاية في السرعة، وسأعتمد على نيدفيد بصورة أكبر في الفترة المقبلة".

كارتيرون

لم يختلف أداء نيدفيد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون عما كان عليه تحت ولاية البدري، وكان أحد العناصر المشاركة في خسارة الأهلي لقب النهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي بعد إصابة محمد هاني "الظهير الأيمن" ليحل بدلًا منه.

نيدفيد شارك تحت ولاية كارتيرون في 3 مباراة فقط بواقع (مباراة في دوري الأبطال- مباراة في الدوري ومثلها في كأس مصر).

نقطة التحول مع يوسف

عقب رحيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون عن تدريب الأهلي، تولى محمد يوسف القيادة الفنية للأهلي بشكل مؤقت.

قاد يوسف تدريب الأهلي في 8 مباريات كان نيدفيد أحد العناصر الأساسية التي اعتمد عليها المدرب العام للفريق الأحمر.

نيدفيد شغل مركز الظهير الأيمن في تشكيل محمد يوسف لتعويض غياب أحمد فتحي بسبب الإصابة ومحمد هاني الذي كان يسد فراغ غياب المدافعين للسبب ذاته.

صاحب الـ21 عامًا قدم مردودًا جيدًا تحت قيادة يوسف جعل جماهير الأهلي تعيد حساباتها في إمكانيات صاحب الـ21 عامًا، كما كان له الفضل الأكبر في الاعتماد على نيدفيد في مركز الظهير الأيمن لينجح في سد فراغ فتحي وهاني.

عقب مباراة الأهلي مع بتروجيت في الدوري أكد محمد يوسف أن نيدفيد كان أحد مكاسب المواجهة التي فاز بها الفريق الأحمر بهدف دون رد، وقال يوسف: "كريم نيدفيد أعطى انطباعًا جديدًا لجماهير الأهلي بعد الاعتماد عليه في مركز الظهير الأيمن".

لاسارتي يعيد اكتشافه

تحت ولاية المدرب الأورجوياني مارتن لاسارتي، شارك نيدفيد في أكثر من مركز مختلف الظهير الأيمن، وسط الملعب، ومركز صناعة اللعب.

نيدفيد شارك تحت مظلة لاسارتي في 7 مباريات ( 4 في الدوري المحلي - 3 مباريات في دوري الأبطال) ما بين أساسيًا أو حل بديلًا، وتنوعت المراكز التي شغلها اللاعب فعلى سبيل المثال تواجد في مباراة مصر المقاصة في مركز الظهير الأيمن، بينما شغل مركز وسط الملعب خلال مباراتي وادي دجلة وشبيبة الساورة الجزائري التي شارك فيهما لمدة 90 دقيقة وكان له الفضل في خطف نقطة التعادل خلال مباراة الفريق الجزائري بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أفريقيا.

آخر مباراة شارك فيها نيدفيد مع الأهلي كانت أمام سيمبا التنزاني وشغل مركز وسط الملعب المتقدم أمام عمرو السولية وهشام محمد.

نيدفيد قدم أداءً جيدًا وتمكن من تسجيل هدفين من خماسية الأهلي أمام منافسه التنزاني ليرفع رصيده في أفريقيا هذا الموسم إلى 3 أهداف وصناعة اثنين آخرين ويصبح هداف الأهلي في تلك النسخة حتى الآن.