الأهلي يعلن موعد عودة أحمد فتحي للمران الجماعي

احمد فتحى

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

يعود أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للمشاركة في المران الجماعي، خلال الأسبوع الجاري، بعد استكمال برنامجه التأهيلي الذي يخضع له في ملعب التتش.

وبدأ فتحي في الجري حول الملعب في خطوة جديدة ضمن برنامجه

العلاجي والتأهيلي، إلى جانب التدريبات في «الجيم» التي يؤديها بشكل منتظم داخل النادي، وبات قريبا من المشاركة في المران الجماعي؛ وفقا لما أكده مدير الكرة بالنادي.

وتعرض أحمد فتحي لإصابة في العضلة الأمامية خلال مشاركته في مباراة الداخلية بالدوري، وبات قريبا من المشاركة في التدريبات الجماعية في غضون أربعة أيام.

ويؤدي الأهلي مرانه، عصر اليوم الاثنين، على ملعب التتش في ختام تحضيراته، لمواجهة إنبي التي تقام، غدا الثلاثاء، على ملعب بتروسبورت والمؤجلة من الأسبوع الثالث عشر في بطولة الدوري العام.