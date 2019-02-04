سمير عدلي يسبق بعثة الأهلي إلى تنزانيا

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

تقرر أن يسبق سمير عدلي، المدير الإداري بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعثة الفريق إلى تنزانيا، يوم الجمعة المقبل؛ من أجل ترتيب كافة الأمور المتعلقة بإقامة البعثة والاطمئنان

على فندق الإقامة وملاعب التدريب.

وحدد الجهاز الفني السبت المقبل موعدًا للسفر إلى تنزانيا لخوض مواجهة سيمبا التي تقام يوم 12 من الشهر الجاري،

في إطار منافسات الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي مجموعته الرابعة بدور المجموعات برصيد 7 نقاط بعد الفوز على فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني والتعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري في مواجهات الدور الأول من منافسات دور المجموعات.