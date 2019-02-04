الأهلي يحدد موعد السفر إلى تنزانيا

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي التاسع من فبراير الجاري موعدًا للسفر إلى تنزانيا؛ استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني المحدد لها يوم 12 من الشهر ذاته في الجولة

الرابعة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي مجموعته الرابعة بدور المجموعات برصيد 7 نقاط بعد الفوز على فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني

والتعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري في مواجهات الدور الأول من منافسات دور المجموعات.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة إنبي غدًا بالدوري الممتاز على أن يخوض مباراة جديدة في الدوري مساء الجمعة المقبل أمام حرس الحدود قبل السفر السبت المقبل إلى تنزانيا استعدادًا لمواجهة سيمبا.