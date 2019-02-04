رياضة | الصافي يمنح لاعبات الأهلي راحة لمدة 48 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصافي يمنح لاعبات الأهلي راحة لمدة 48 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منح حمدي الصافي، المدير الفني لفريق الكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، لاعبات الفريق راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة.

وقرر الصافي منح اللاعبات راحة سلبية وفرصة لالتقاط الأنفاس بعد معسكر مغلق دام لمدة 3 أسابيع بسبب الارتباط بالبطولة العربية للأندية.

وتستأنف لاعبات الأهلي تدريباتهن مساء الأربعاء المقبل على الصالة المغطاة بمقر النادي بالجزيرة؛ استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.