رياضة | الأهلي يعلن موعد عودة "فتحي وأزارو" وأخر تطورات إصابة مروان محسن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلن موعد عودة "فتحي وأزارو" وأخر تطورات إصابة مروان محسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعود أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمشاركة في المران الجماعي، خلال الأسبوع الجاري، بعد استكمال برنامجه التأهيلي الذي يخضع له في ملعب التتش.

وبدأ فتحي، في الجري حول الملعب، في خطوة جديدة ضمن برنامجه العلاجي والتأهيلي، إلى جانب التدريبات في «الجيم» التي يؤديها بشكل منتظم داخل النادي، وبات قريبا من المشاركة في المران الجماعي؛ وفقا لما أكده مدير الكرة بالنادي.

وتعرض أحمد فتحي لإصابة في العضلة الأمامية، خلال مشاركته في مباراة الداخلية بالدوري، وبات قريبا من المشاركة في التدريبات الجماعية في غضون أربعة أيام.

ويؤدي الأهلي مرانه عصر اليوم على ملعب التتش، في ختام تحضيراته لمواجهة إنبي التي تقام غدا على ملعب بتروسبورت والمؤجلة من الأسبوع الثالث عشر في بطولة الدوري العام.

"أزارو" يشارك في المران الجماعي عقب مواجهة "سيمبا"

قطع وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شوطا كبيرا في طريق العودة من جديد للمشاركة في المران الجماعي، والاستعداد للدخول في المباريات الرسمية، بعدما أبعدته إصابة العضلة الضامة، عن المشاركة الجماعية، وغاب عن المواجهات الأخيرة مع الفريق.

وأكد الجهاز الطبي بالنادي أن أزارو سيعود للمشاركة في المران الجماعي عقب مباراة «سيمبا» التي تقام في تنزانيا يوم 12 فبراير الجاري، في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويخوض أزارو، المرحلة الأخيرة من التأهيل، تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي، وبدأ اللاعب تنفيذ تدريبات بالكرة.

ويلتقي الأهلي مع إنبي غدا الثلاثاء، على استاد بتروسبورت، والمؤجلة من الأسبوع الثالث عشر في بطولة الدوري الممتاز.

مروان محسن ينفذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي

بدأ مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، على أن يعود للمشاركة في المران الجماعي نهاية الأسبوع الجاري.

وحرص خالد محمود، طبيب الفريق، على متابعة حالة مروان، في مرانه التأهيلي أمس الذي خاضه تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل، وأطمان على تحسن حالة اللاعب.

وكان طبيب الأهلي، قد أكد من قبل أنه لن يتعجل في الدفع بمروان محسن، في التدريبات إلا بعد اكتمال جاهزيته بشكل نهائي، بعد تعرضه لإصابة في العضلة الأمامية.

وأدى مروان، تدريبات قوية ضمن برنامجه العلاجي اشتملت على جانب بدني ومران بالكرة.