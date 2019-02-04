رياضة | الأهلي يختتم استعداداته اليوم لمواجهة إنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يختتم استعداداته اليوم لمواجهة إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم الاثنين استعداداته لمواجهة إنبي المقرر لها مساء غدٍ الثلاثاء في إطار منافسات مسابقة الدوري العام.
ويعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق قائمة المباراة عقب انتهاء مران اليوم للدخول في معسكر مغلق استعدادًا للقاء.
ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته المحلية بعد الفوز مؤخرًا في الدوري على سموحة والمقاصة ووادي دجلة.
محاضرة فيديو للاعبي الأهلي الليلة استعدادًا لمواجهة إنبي
يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو داخل معسكر الفريق الليلة؛ استعدادا لمواجهة إنبي المقرر لها مساء غدٍ الثلاثاء، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
ويستعرض مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي خلال المحاضرة الفنية التعليمات الأخيرة للاعبي الفريق قبل مواجهة إنبي، وأيضا مراجعة خطة المباراة وتحفيظ اللاعبين كافة المهام والواجبات الدفاعية والهجومية المطلوبة منهم.
بشرى سارة من الأهلي لجماهير بشأن المصابين
أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن النتائج داخل المارد الأحمر تسير بشكل رائع في الفترة الأخيرة.
وقال "عبدالحفيظ" في تصريحات إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه "ساعة مع شوبير": " النتائج في النادي الأهلي تسير بشكل متميز للغاية في الفترة الماضية".
وأضاف:" أداء الأهلي سيتطور في المرحلة القادمة عند عودة المصابين لصفوف المارد الأحمر".
وأضاف: "أحمد فتحي ومروان محسن سيعودان للأهلي نهاية الأسبوع الجاري، وفي غضون أسبوع سيعود وليد أزار للمشاركة مع الفريق، وبعد أسبوعين سيعود وليد سليمان".
وأكمل: "لاسارتي المدير الفني الأوروجوياني يتعامل مع لاعبي الأهلي بشكل رائع والعلاقة بين الطرفين "ممتازة".
وعن أزمة مباراة حرس الحدود علق قائلا: "الأهلي عندما يطلب تأجيل مباراة يكون الأمر خارج عن إدارة النادي، ولكن إن شاء الله نأمل في حل الأزمة خلال الساعات القليلة القادمة.
وواصل: "الأهلي متمسك بالنظام الذي بدأت به مسابقة الدوري المصري وتمسك بحقوقه في اكتمال المسابقة بنفس الشكل الذي بدأت به المسابقة".
واختتم: الأهلي بطل الدوري العام إن شاء الله، والأهلي نجح في التتويج بالدوري في ظروف أصعب من الوقت الحالي".