رياضة | صفقتان ثقيلتان على رادار يوفنتوس لإرضاء رونالدو

يرغب كلًا من الكولومبي خيمس رودريغيز نجم بايرن ميونيخ الألماني والبرازيلي مارسيلو ظهير أيسر نادي ريال مدريد الإسباني في الانضمام لصفوف يوفنتوس الإيطالي واللعب مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وذكرت مجلة دون بالون الإسبانية، أن هناك رغبة قوية من خيمس للعب في يوفنتوس بجانب رونالدو، خاصة أن اللاعب الكولومبي لايود الاستمرار في صفوف بايرن ميونيخ للموسم المقبل.

وأضافت المجلة أن مارسيلو يرغب كذلك بعد نهاية الموسم الجاري في الانضمام لصفوف فريق يوفنتوس بسبب الصداقة القوية والتي تجمع بينه وبين رونالدو.

وفي حال رغب يوفنتوس في ضم خيمس ومارسيلو من صفوف ريال مدريد فستكون قيمة الصفقة حوالي 90 مليون يورو.