رياضة | صفقتان ثقيلتان على رادار يوفنتوس لإرضاء رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقتان ثقيلتان على رادار يوفنتوس لإرضاء رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يرغب كلًا من الكولومبي خيمس رودريغيز نجم بايرن ميونيخ الألماني والبرازيلي مارسيلو ظهير أيسر نادي ريال مدريد الإسباني في الانضمام لصفوف يوفنتوس الإيطالي واللعب مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وذكرت مجلة دون بالون الإسبانية، أن هناك رغبة قوية من خيمس للعب في يوفنتوس بجانب رونالدو، خاصة أن اللاعب الكولومبي لايود الاستمرار في صفوف بايرن ميونيخ للموسم المقبل.
وأضافت المجلة أن مارسيلو يرغب كذلك بعد نهاية الموسم الجاري في الانضمام لصفوف فريق يوفنتوس بسبب الصداقة القوية والتي تجمع بينه وبين رونالدو.
وفي حال رغب يوفنتوس في ضم خيمس ومارسيلو من صفوف ريال مدريد فستكون قيمة الصفقة حوالي 90 مليون يورو.