رياضة | تركي آل الشيخ يعلن إقامة احتفالية بمرور عام على إنشاء بيراميدز (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ يعلن إقامة احتفالية بمرور عام على إنشاء بيراميدز (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف الداخلية نظيره بيراميدز، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، على ستاد كلية الشرطة بالعباسية، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري.

يسعى فريق بيراميدز إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم تحت قيادة فنية جديدة لأحمد حسن المدير الفني لبيراميدز الذي تولى المهمة خلفا لحسام حسن الذي تمت إقالته عقب التعادل أمام الزمالك بثلاثية لمثلهم.

ويتطلع بيراميدز إلى الفوز من أجل مواصلة المنافسة على حصد لقب الدوري العام في ظل المنافسة الشرسة مع الزمالك والأهلي على لقب الدوري المحلي.

وعلى الجانب الأخر يتطلع فريق الداخلية إلى العودة إلى سكة الانتصارات عقب التعادل إيجابيا مع الإنتاج الحربي في الجولة الماضية من أجل تحسين موقف الفريق في جدول ترتيب الدوري.

ويحتل الداخلية المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 39 نقطة.